https://ria.ru/20240922/gorlovka-1974115724.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.09.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в поселке Зайцево в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:03

2024-09-22T17:03

2024-09-22T17:03

специальная военная операция на украине

горловка

зайцево

донецк

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке Зайцево в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Зайцево ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

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зайцево

донецк

донецкая народная республика

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горловка, зайцево, донецк, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика