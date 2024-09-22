https://ria.ru/20240922/estonija-1974062323.html

Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории

Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории - РИА Новости, 22.09.2024

Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории

Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:37

2024-09-22T08:37

2024-09-22T08:37

в мире

эстония

россия

таллин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации. Семнадцатого сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 22 сентября Таллин был освобожден. "Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сказал он. По словам российского дипломата, эстонцы помнят, что большой вклад в общую победу внесли воины национальных формирований, в том числе передовой отряд 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин, знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских", 26 – награждены орденами. Салимуллин отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". "По сложившейся традиции, в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю", - сказал он. Временный поверенных в делах РФ сообщил, что после этого на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ современной версии фильма "А зори здесь тихие…", а также организована тематическая выставка. По его словам, окончание Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонии, Литвы и Латвии, посольство РФ ещё более масштабно отметит, приурочив к памятной дате в том числе и торжественный приём в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240921/dokumenty-1973938939.html

https://ria.ru/20240922/tallin-1973763111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, россия, таллин, великая отечественная война (1941-1945)