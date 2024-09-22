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Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории - РИА Новости, 22.09.2024
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08:37 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/estonija-1974062323.html
Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории
Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории - РИА Новости, 22.09.2024
Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории
Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:37
2024-09-22T08:37
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эстония
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации. Семнадцатого сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 22 сентября Таллин был освобожден. "Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сказал он. По словам российского дипломата, эстонцы помнят, что большой вклад в общую победу внесли воины национальных формирований, в том числе передовой отряд 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин, знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских", 26 – награждены орденами. Салимуллин отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". "По сложившейся традиции, в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю", - сказал он. Временный поверенных в делах РФ сообщил, что после этого на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ современной версии фильма "А зори здесь тихие…", а также организована тематическая выставка. По его словам, окончание Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонии, Литвы и Латвии, посольство РФ ещё более масштабно отметит, приурочив к памятной дате в том числе и торжественный приём в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20240921/dokumenty-1973938939.html
https://ria.ru/20240922/tallin-1973763111.html
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в мире, эстония, россия, таллин, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Эстония, Россия, Таллин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Российский дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории

Дипломат Салимуллин: эстонцы чтят память воинов, освобождавших страну от фашизма

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Старый город в Таллине
Вид на Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Вид на Старый город в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие эстонцы чтят память советских воинов, освобождавших республику от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.
Семнадцатого сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 22 сентября Таллин был освобожден.
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Вчера, 00:13
"Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сказал он.
По словам российского дипломата, эстонцы помнят, что большой вклад в общую победу внесли воины национальных формирований, в том числе передовой отряд 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин, знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских", 26 – награждены орденами.
Салимуллин отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". "По сложившейся традиции, в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю", - сказал он.
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Освобождение Таллина от немецко-фашистских захватчиков (1944)
01:32
Временный поверенных в делах РФ сообщил, что после этого на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ современной версии фильма "А зори здесь тихие…", а также организована тематическая выставка.
По его словам, окончание Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонии, Литвы и Латвии, посольство РФ ещё более масштабно отметит, приурочив к памятной дате в том числе и торжественный приём в российской дипмиссии.
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В миреЭстонияРоссияТаллинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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