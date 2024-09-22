https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974061261.html

Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике

Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике - РИА Новости, 22.09.2024

Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике

На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:04

2024-09-22T08:04

2024-09-22T08:13

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.В Минобороны России сообщали, что дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь один беспилотник над Воронежской областью."Минувшей ночью дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на подлёте к Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет", - написал Гусев.Он отметил, что, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)