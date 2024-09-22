https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974061261.html
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике - РИА Новости, 22.09.2024
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике
На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:04
2024-09-22T08:04
2024-09-22T08:13
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.В Минобороны России сообщали, что дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь один беспилотник над Воронежской областью."Минувшей ночью дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на подлёте к Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет", - написал Гусев.Он отметил, что, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83660fd7ef88e7eb92b8643d405ec6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике
Гусев: на подлёте к Воронежской области ночью уничтожили БПЛА самолетного типа