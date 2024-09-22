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Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 22.09.2024 (обновлено: 08:13 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974061261.html
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике - РИА Новости, 22.09.2024
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике
На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:04
2024-09-22T08:13
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.В Минобороны России сообщали, что дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь один беспилотник над Воронежской областью."Минувшей ночью дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на подлёте к Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет", - написал Гусев.Он отметил, что, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Воронежский губернатор рассказал о сбитом ночью беспилотнике

Гусев: на подлёте к Воронежской области ночью уничтожили БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На подлёте к Воронежской области ночью уничтожен беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
В Минобороны России сообщали, что дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь один беспилотник над Воронежской областью.
"Минувшей ночью дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на подлёте к Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет", - написал Гусев.
Он отметил, что, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области не вводился.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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