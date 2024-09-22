Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
Эксперт: Аргентина упустила шанс урегулировать госдолг, не вступив в БРИКС
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, лишилась дополнительных возможностей по урегулированию госдолга, сообщил РИА Новости международный аналитик Марсело Монтес за месяц до открытия саммита БРИКС в России, который впервые пройдет в расширенном составе из десяти стран.
Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе.
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"Если бы Аргентина была частью БРИКС, то, возможно, у нее было бы больше возможностей по переговорам с МВФ, потому что Китай и Россия являются частью МВФ, и у них более гибкая позиция в отношении развивающихся стран, в отличие от США, которые выдвигают много условий и требований", - полагает Монтес.
"Участие в БРИКС дало бы больше возможностей в части финансирования госдолга, не говоря уже об инвестициях и мировой торговле. БРИКС несомненно улучшила бы финансовые и торговые возможности Аргентины", - подчеркнул аналитик.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.
Аргентина уже несколько лет ведет переговоры с МВФ по урегулированию долга.