https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html

Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС

Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС - РИА Новости, 22.09.2024

Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС

Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, лишилась дополнительных возможностей по урегулированию госдолга, сообщил РИА Новости международный аналитик... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:54

2024-09-22T07:54

2024-09-22T07:54

экономика

аргентина

россия

юар

хавьер милей

брикс

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, лишилась дополнительных возможностей по урегулированию госдолга, сообщил РИА Новости международный аналитик Марсело Монтес за месяц до открытия саммита БРИКС в России, который впервые пройдет в расширенном составе из десяти стран. Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе. "Если бы Аргентина была частью БРИКС, то, возможно, у нее было бы больше возможностей по переговорам с МВФ, потому что Китай и Россия являются частью МВФ, и у них более гибкая позиция в отношении развивающихся стран, в отличие от США, которые выдвигают много условий и требований", - полагает Монтес. "Участие в БРИКС дало бы больше возможностей в части финансирования госдолга, не говоря уже об инвестициях и мировой торговле. БРИКС несомненно улучшила бы финансовые и торговые возможности Аргентины", - подчеркнул аналитик. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов. Аргентина уже несколько лет ведет переговоры с МВФ по урегулированию долга.

https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html

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экономика, аргентина, россия, юар, хавьер милей, брикс, мвф