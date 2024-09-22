https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html

Аналитик рассказал, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Аналитик рассказал, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС - РИА Новости, 22.09.2024

Аналитик рассказал, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Аргентина, решив не вступать в БРИКС и сделав ставку на США и ЕС, отрезала себя от 80 процентов мира, заявил РИА Новости международный аналитик Марсело Монтес. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:55

2024-09-22T03:55

2024-09-22T09:42

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Аргентина, решив не вступать в БРИКС и сделав ставку на США и ЕС, отрезала себя от 80 процентов мира, заявил РИА Новости международный аналитик Марсело Монтес. Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе. "Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов, это (гегемония США. — Прим. ред.) длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане", — отметил Монтес. По его словам, сегодня мировая власть "распределена", и "БРИКС отражает это разнообразие, это распределение мировой силы лучше, чем любая другая группа". Отказываясь от БРИКС и отдавая предпочтение отношениям с США, Израилем и ЕС, Аргентина только вредит себе, поскольку смотрит лишь на 12 процентов мира, отбрасывая в сторону остальные почти 80, и, соответственно, теряет возможности, резюмировал Монтес.

https://ria.ru/20240921/briks-1973969921.html

https://ria.ru/20240920/sammit-1973848640.html

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в мире, сша, аргентина, россия, хавьер милей, брикс, евросоюз