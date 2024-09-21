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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vzryv-1973947640.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Новые взрывы прозвучали в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:47
2024-09-21T03:47
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский "24 канал". "Снова звучат взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области с 1.59 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

24 канал: новые взрывы прогремели в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге
Пожар в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Пожар в Кривом Роге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский "24 канал".
"Снова звучат взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области с 1.59 мск звучит воздушная тревога.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Вчера, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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