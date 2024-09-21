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Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
16:24 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vystavka-1974005721.html
Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми
Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми - РИА Новости, 21.09.2024
Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми
Передвижная выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми, рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:24
2024-09-21T16:24
религия
ливадия
пермь
московская область (подмосковье)
александр i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Передвижная выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми, рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). В день открытия памятника в Усово ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН представило стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". "Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми", – сообщила Анна Громова на открытии памятника. Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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ливадия, пермь, московская область (подмосковье), александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, новости культуры
Религия, Ливадия, Пермь, Московская область (Подмосковье), Александр I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Новости культуры
Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми

Громова: передвижная выставка о Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦеремония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
Церемония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Церемония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Передвижная выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми, рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). В день открытия памятника в Усово ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН представило стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПамятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
"Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми", – сообщила Анна Громова на открытии памятника.
Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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РелигияЛивадияПермьМосковская область (Подмосковье)Александр IЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукНовости культуры
 
 
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