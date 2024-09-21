https://ria.ru/20240921/vystavka-1974005721.html

Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми

Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми - РИА Новости, 21.09.2024

Выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми

Передвижная выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми, рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:24

2024-09-21T16:24

2024-09-21T16:24

религия

ливадия

пермь

московская область (подмосковье)

александр i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

новости культуры

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Передвижная выставка об императрице Марии Александровне откроется в Ливадии и Перми, рассказала председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). В день открытия памятника в Усово ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН представило стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". "Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми", – сообщила Анна Громова на открытии памятника. Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.

https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html

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пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ливадия, пермь, московская область (подмосковье), александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, новости культуры