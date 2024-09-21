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В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.09.2024
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23:42 21.09.2024 (обновлено: 23:43 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.09.2024
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:42
2024-09-21T23:43
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел на станции Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский. "Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины происшествия уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов, никто не пострадал

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на станции Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский.
"Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины происшествия уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
14 мая, 05:36
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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