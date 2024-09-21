https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.09.2024
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:42
2024-09-21T23:42
2024-09-21T23:43
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел на станции Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский. "Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины происшествия уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов, никто не пострадал