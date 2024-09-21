https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html

В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.09.2024

В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:42

2024-09-21T23:42

2024-09-21T23:43

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел на станции Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский. "Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины происшествия уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура