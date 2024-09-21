https://ria.ru/20240921/ukraina-1973963907.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:28

2024-09-21T09:28

2024-09-21T09:30

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога первой прозвучала в Сумской области - в 08.42 мск. В 08.59 раздалась в Харьковской области. На остальные указанные регионы сигнал тревоги распространился в период с 09.05 по 09.08.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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