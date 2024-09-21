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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:28
2024-09-21T09:28
2024-09-21T09:30
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога первой прозвучала в Сумской области - в 08.42 мск. В 08.59 раздалась в Харьковской области. На остальные указанные регионы сигнал тревоги распространился в период с 09.05 по 09.08.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Киевской и еще пяти областях