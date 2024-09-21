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Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день
Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день - РИА Новости, 21.09.2024
Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день нанесла удары примерно по 400 пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:44
2024-09-21T22:44
2024-09-21T22:44
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день нанесла удары примерно по 400 пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах". "Всего сегодня мы нанесли удары примерно по 400 пусковым установкам "Хезболлах", - заявил на брифинге в субботу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В его заявлении отмечается, что за прошедший час ВВС Израиля нанесли массированные удары по югу Ливана. В субботу ЦАХАЛ уже сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана и поразила тысячи ракетных пусковых контейнеров. Ранее "Хезболлах" заявило, что обстреляло в субботу ракетами четыре израильских военных объекта, включая базу ПВО и ПРО на севере Израиля.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день
ЦАХАЛ заявил, что за день нанес удары по 400 пусковым установкам "Хезболлы"
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день нанесла удары примерно по 400 пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах".
"Всего сегодня мы нанесли удары примерно по 400 пусковым установкам "Хезболлах", - заявил на брифинге в субботу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
В его заявлении отмечается, что за прошедший час ВВС Израиля нанесли массированные удары по югу Ливана
.
В субботу ЦАХАЛ уже сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана и поразила тысячи ракетных пусковых контейнеров.
Ранее "Хезболлах" заявило, что обстреляло в субботу ракетами четыре израильских военных объекта, включая базу ПВО и ПРО на севере Израиля.