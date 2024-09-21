https://ria.ru/20240921/udar-1974039687.html

Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день

Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день - РИА Новости, 21.09.2024

Армия Израиля заявила о 400 ударах по целям "Хезболлы" за день

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день нанесла удары примерно по 400 пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:44

2024-09-21T22:44

2024-09-21T22:44

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день нанесла удары примерно по 400 пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах". "Всего сегодня мы нанесли удары примерно по 400 пусковым установкам "Хезболлах", - заявил на брифинге в субботу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В его заявлении отмечается, что за прошедший час ВВС Израиля нанесли массированные удары по югу Ливана. В субботу ЦАХАЛ уже сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана и поразила тысячи ракетных пусковых контейнеров. Ранее "Хезболлах" заявило, что обстреляло в субботу ракетами четыре израильских военных объекта, включая базу ПВО и ПРО на севере Израиля.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году