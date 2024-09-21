Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 21.09.2024 (обновлено: 19:52 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1974024058.html
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящий момент снова наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:47
2024-09-21T19:52
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящий момент снова наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.Ранее в субботу армия сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о новых ударах по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящий момент снова наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Ранее в субботу армия сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала