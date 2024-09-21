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Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящий момент снова наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:47
2024-09-21T19:47
2024-09-21T19:52
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящий момент снова наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.Ранее в субботу армия сообщала, что нанесла удары по 180 целям на юге Ливана."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил о новых ударах по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане