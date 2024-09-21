https://ria.ru/20240921/trevoga-1974038554.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:24
2024-09-21T22:24
2024-09-21T22:24
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в промежутке с 22.01 мск по 22.13 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях, там она продолжает звучать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу