https://ria.ru/20240921/telegram-1973943301.html

СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram

СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram

Сотрудничество мессенджера Telegram с французским правосудием после задержания его основателя Павла Дурова повлекло за собой запросы информации из других стран... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:34

2024-09-21T01:34

2024-09-21T01:34

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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудничество мессенджера Telegram с французским правосудием после задержания его основателя Павла Дурова повлекло за собой запросы информации из других стран в рамках расследования киберпреступлений, сообщила газета Figaro со ссылкой на источники. "Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований", - говорится в статье. По информации Figaro, сотрудничество мессенджера с французскими властями "приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Евроюсте". Так, одна из стран ЕС смогла получить ответ на свои запросы, касающиеся группы в Telegram, которая заказала около сотни убийств, пишет газета. Помимо этого, "крупная международная держава" также решила воспользоваться готовностью мессенджера к сотрудничеству, сказано в материале. Отмечается, что некоторые дела из других стран, в том числе из Южной Кореи, находятся в процессе регистрации во французской системе правосудия. Ранее издание Liberation сообщило, что мессенджер Telegram после задержания Дурова во Франции начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников в расследованиях преступлений против детей". Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240828/durov-1969082178.html

https://ria.ru/20240826/smi-1968580218.html

https://ria.ru/20240912/telegram-1972270868.html

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в мире, технологии, франция, париж, южная корея, павел дуров, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции