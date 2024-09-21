https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974032382.html

"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 21.09.2024

"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские войска не способны удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:00

2024-09-21T21:00

2024-09-21T21:00

специальная военная операция на украине

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донбасс

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска не способны удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ становятся все более усталыми с каждым днем, а мобилизованные солдаты, которых они вводят в бой, либо убегают, либо умирают."Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. <…> Я хотел сказать, что мы уже близки к концу", — резюмировал Меркурис.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240921/ukraina-1974018711.html

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в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины