Рейтинг@Mail.ru
"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974032382.html
"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 21.09.2024
"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские войска не способны удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:00
2024-09-21T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_8b2ee9000054b2c97084ff724c69571c.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска не способны удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ становятся все более усталыми с каждым днем, а мобилизованные солдаты, которых они вводят в бой, либо убегают, либо умирают."Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. &lt;…&gt; Я хотел сказать, что мы уже близки к концу", — резюмировал Меркурис.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240921/ukraina-1974018711.html
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Близки к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Меркурис: ВСУ не в состоянии удержать свои позиции по всей линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска не способны удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах", — отметил он.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине
Вчера, 18:42
По словам эксперта, ВСУ становятся все более усталыми с каждым днем, а мобилизованные солдаты, которых они вводят в бой, либо убегают, либо умирают.
"Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. <…> Я хотел сказать, что мы уже близки к концу", — резюмировал Меркурис.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала