https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974018410.html
Спецоперация, 21 сентября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
Спецоперация, 21 сентября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.09.2024
Спецоперация, 21 сентября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные Силы РФ в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, снабжавшим предприятия... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:40
2024-09-21T18:40
2024-09-21T18:40
специальная военная операция на украине
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киев
валерий залужный
иван приходько
вооруженные силы рф
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные Силы РФ в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства БПЛА, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в сводке говорится, что подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 14 контратак. Потери Киева составили до 2150 человек. Также украинские войска лишились шести танков, двух бронетранспортёров М113 производства США, шести боевых бронированных машин, в том числе двух "Казак" и одной произведённой в США MaxxPro, трёх гаубиц М777 и двух М198 производства США, двух гаубиц Caesar производства Франции, четырёх гаубиц FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц "Мста-Б", семи орудий Д-20 и девяти Д-30, противотанковой пушки "Рапира", двух орудий М119 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и девять полевых складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. ПВО сбила шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотников. Не дали ВСУ прорваться через границу РоссииВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области указано, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад и сорвали попытки контратак. Кроме того, отражены три новые попытки ВСУ прорваться через границу. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам украинских войск. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 человек. Потери среди мирного населенияПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в субботу украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, и атаковали Горловку дронами-камикадзе, также ВСУ сбрасывали на город взрывоопасные предметы с беспилотников. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, был ранен мирный житель. Также по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в жилом массиве "Строитель". Один из пострадавших в результате обстрела заправочный станции в Горловке рассказал РИА Новости, что всего ранения получили трое человек, один погиб. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сёл Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском округе со стороны украинских войск. Обошлось без пострадавших, произошло возгорание сухой травы и битума, Новые ракетыИздание Politico опубликовало материал о том, что США рассматривают возможность передачи Киеву ракет средней дальности для истребителей F-16 в новом пакете помощи на 375 миллионов долларов, объявление о котором ожидается в понедельник. Ракеты, по данным газеты, смогут поражать цели на расстоянии более 100 километров. Помощник экс-главкома ВСУУкраинские СМИ в субботу сообщали о взрывах в Сумах, Кривом Роге Днепропетровской области, в Миргороде в Полтавской области, в Кропивницком районе Кировоградской области, в Харькове, в Черкасской области. Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетическое оборудования на одной из подстанций в Днепропетровской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах на севере Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил гибель своего экс-помощника Александра Никитюка в Донбассе. Украинское издание "Фокус", которое приводит слова Залужного, пишет, что вместе с Никитюком несовместимые с жизнью ранения получили еще двое военнослужащих, они погибли в подконтрольной Киеву части ДНР.
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в мире, украина, киев, валерий залужный, иван приходько, вооруженные силы рф, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии), f-16, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Иван Приходько, Вооруженные силы РФ, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), F-16, Днепропетровская область
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные Силы РФ в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, снабжавшим предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства БПЛА, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в сводке говорится, что подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 14 контратак. Потери Киева составили до 2150 человек.
Также украинские войска лишились шести танков, двух бронетранспортёров М113 производства США, шести боевых бронированных машин, в том числе двух "Казак" и одной произведённой в США MaxxPro, трёх гаубиц М777 и двух М198 производства США, двух гаубиц Caesar производства Франции, четырёх гаубиц FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц "Мста-Б", семи орудий Д-20 и девяти Д-30, противотанковой пушки "Рапира", двух орудий М119 производства США.
Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и девять полевых складов боеприпасов.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. ПВО сбила шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотников.
Не дали ВСУ прорваться через границу России
В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области указано, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад и сорвали попытки контратак. Кроме того, отражены три новые попытки ВСУ прорваться через границу.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам украинских войск.
За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, БМП, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 человек.
Потери среди мирного населения
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в субботу украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, и атаковали Горловку дронами-камикадзе, также ВСУ сбрасывали на город взрывоопасные предметы с беспилотников.
По данным мэра Горловки Ивана Приходько
, был ранен мирный житель. Также по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в жилом массиве "Строитель".
Один из пострадавших в результате обстрела заправочный станции в Горловке рассказал РИА Новости, что всего ранения получили трое человек, один погиб.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил об обстреле сёл Новая Таволжанка и Архангельское
в Шебекинском округе со стороны украинских войск. Обошлось без пострадавших, произошло возгорание сухой травы и битума,
Издание Politico опубликовало материал о том, что США
рассматривают возможность передачи Киеву
ракет средней дальности для истребителей F-16 в новом пакете помощи на 375 миллионов долларов, объявление о котором ожидается в понедельник. Ракеты, по данным газеты, смогут поражать цели на расстоянии более 100 километров.
Помощник экс-главкома ВСУ
Украинские СМИ в субботу сообщали о взрывах в Сумах, Кривом Роге
Днепропетровской области, в Миргороде в Полтавской области
, в Кропивницком районе Кировоградской области
, в Харькове
, в Черкасской области.
Минэнерго Украины
сообщило о повреждении энергетическое оборудования на одной из подстанций в Днепропетровской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации
Иван Федоров сообщил, о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области
.
Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах на севере Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
подтвердил гибель своего экс-помощника Александра Никитюка в Донбассе
. Украинское издание "Фокус", которое приводит слова Залужного, пишет, что вместе с Никитюком несовместимые с жизнью ранения получили еще двое военнослужащих, они погибли в подконтрольной Киеву части ДНР
.