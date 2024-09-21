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Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.09.2024
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12:06 21.09.2024 (обновлено: 12:56 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978040.html
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.09.2024
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:06
2024-09-21T12:56
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули там.Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Миргороде, Черкасской области. Позже в Минэнерго Украины заявили, что в Днепропетровской области получила повреждение одна из подстанций. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

МО: ВС РФ групповым ударом поразили энергообъекты ВПК Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", — заявили в военном ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
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Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули там.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Миргороде, Черкасской области. Позже в Минэнерго Украины заявили, что в Днепропетровской области получила повреждение одна из подстанций.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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