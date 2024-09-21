https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978040.html

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.09.2024

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:06

2024-09-21T12:06

2024-09-21T12:56

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули там.Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Миргороде, Черкасской области. Позже в Минэнерго Украины заявили, что в Днепропетровской области получила повреждение одна из подстанций. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф