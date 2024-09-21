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Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений Сапиро
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений Сапиро - РИА Новости, 21.09.2024
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений Сапиро
Умер экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:29
2024-09-21T12:29
2024-09-21T12:29
россия
пермский край
пермская область
дмитрий махонин
совет федерации рф
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Умер экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Сегодня ночью из жизни ушёл наш земляк Евгений Саулович Сапиро — известный политик и экономист, доктор экономических наук. С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внёс огромный вклад в развитие региона", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Сапиро скончался на 91-м году жизни. Он был первым председателем законодательного собрания Пермской области, представлял регион в Совете Федерации, возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. Благодаря его вкладу были созданы "Пермское землячество" и традиционная "Строгановская премия".
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россия, пермский край, пермская область, дмитрий махонин, совет федерации рф
Россия, Пермский край, Пермская область, Дмитрий Махонин, Совет Федерации РФ
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений Сапиро
Экс-министр региональной и национальной политики Сапиро умер на 91-м году жизни