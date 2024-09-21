Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/sanktsii-1973998614.html
Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ
Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ санкции США в отношении телеканала RT. Об этом РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:32
2024-09-21T15:32
сша
россия
татьяна москалькова
джо байден
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_142:0:3251:1749_1920x0_80_0_0_d16254918070df64bdc26157c13ff425.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ санкции США в отношении телеканала RT. Об этом она заявила в Telegram-канале.Американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) в пятницу потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках. "Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки", - написала Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что общественности не предоставили ни одного доказательства предъявленных RT обвинений. При этом ужесточились правила работы российских журналистов в США, а некоторые из них покинули страну из-за угроз своей безопасности, отметила Москалькова. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RТ Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4550976621ea4d0953c419e84d74e106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, татьяна москалькова, джо байден, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Россия, Татьяна Москалькова, Джо Байден, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ

Москалькова назвала санкции США против RT ущемлением свободы СМИ и террором

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ санкции США в отношении телеканала RT. Об этом она заявила в Telegram-канале.
Американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) в пятницу потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00
"Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки", - написала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что общественности не предоставили ни одного доказательства предъявленных RT обвинений. При этом ужесточились правила работы российских журналистов в США, а некоторые из них покинули страну из-за угроз своей безопасности, отметила Москалькова.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RТ Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад обнаружил самое опасное оружие России
9 сентября, 08:00
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Началась третья мировая, цифровая, война
7 сентября, 08:00
 
СШАРоссияТатьяна МоскальковаДжо БайденСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала