Москалькова назвала американские санкции против RT ущемлением свободы СМИ
Москалькова назвала санкции США против RT ущемлением свободы СМИ и террором
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ санкции США в отношении телеканала RT. Об этом она заявила в Telegram-канале.
Американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) в пятницу потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.
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"Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки", - написала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что общественности не предоставили ни одного доказательства предъявленных RT обвинений. При этом ужесточились правила работы российских журналистов в США, а некоторые из них покинули страну из-за угроз своей безопасности, отметила Москалькова.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RТ Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
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Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
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