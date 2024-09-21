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Россия не будет участвовать в "саммитах мира" по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/rossija-1974026341.html
Россия не будет участвовать в "саммитах мира" по Украине, заявил МИД
Россия не будет участвовать в "саммитах мира" по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 21.09.2024
Россия не будет участвовать в "саммитах мира" по Украине, заявил МИД
Россия не собирается участвовать в "саммитах мира" по Украине, ничего общего с урегулированием они не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:11
2024-09-21T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия не собирается участвовать в "саммитах мира" по Украине, ничего общего с урегулированием они не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении провести в ноябре второй "саммит мира" и пригласить на него Россию. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. "Так называемый второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", - подчеркнула она. По словам Захаровой, Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готова к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Владимиром Путиным соответствующую инициативу. "Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно", - подчеркнула она. "Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием. Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", - резюмировала официальный представитель МИД РФ. В начале сентября Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, Запорожская АЭС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Россия не будет участвовать в "саммитах мира" по Украине, заявил МИД

Захарова: РФ не собирается участвовать в "саммитах мира" по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия не собирается участвовать в "саммитах мира" по Украине, ничего общего с урегулированием они не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении провести в ноябре второй "саммит мира" и пригласить на него Россию.
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"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
"Так называемый второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готова к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Владимиром Путиным соответствующую инициативу.
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"Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно", - подчеркнула она.
"Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием. Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
В начале сентября Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
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Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинЗапорожская АЭСНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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