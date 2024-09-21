https://ria.ru/20240921/pvo-1973957980.html

Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей

Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей - РИА Новости, 21.09.2024

Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей

Силы ПВО минувшей ночью сбили более 25 воздушных целей в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:37

2024-09-21T08:37

2024-09-21T08:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

владимир сальдо

азовское море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили более 25 воздушных целей в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили 16 беспилотников над акваторией Азовского моря."Силы ПВО ночью отразили массовый налёт БПЛА на Юг России. Больше 25 воздушных целей были сбиты в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря", - написал Сальдо.Глава региона отметил, что осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , безопасность, владимир сальдо, азовское море, вооруженные силы украины