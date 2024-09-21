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Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей
Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей - РИА Новости, 21.09.2024
Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей
Силы ПВО минувшей ночью сбили более 25 воздушных целей в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:37
2024-09-21T08:37
2024-09-21T08:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
азовское море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью сбили более 25 воздушных целей в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили 16 беспилотников над акваторией Азовского моря."Силы ПВО ночью отразили массовый налёт БПЛА на Юг России. Больше 25 воздушных целей были сбиты в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря", - написал Сальдо.Глава региона отметил, что осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Херсонской областью и Азовским морем ночью сбили 25 воздушных целей
Сальдо: ПВО сбила 25 воздушных целей над Херсонской областью и Азовским морем