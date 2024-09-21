https://ria.ru/20240921/pvo-1973954602.html
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор
Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА на территории Кировского района и один беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:25
2024-09-21T07:25
2024-09-21T14:06
калужская область
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА на территории Кировского района и один беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены пять БПЛА. Один БПЛА был уничтожен в Спас-Деменском районе. На месте работают оперативные группы", - написал он в своём Telegram-канале.Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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калужская область
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калужская область, кировский район, владислав шапша
Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор
Губернатор: силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников в Калужской области