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Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024
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07:25 21.09.2024 (обновлено: 14:06 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pvo-1973954602.html
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор
Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА на территории Кировского района и один беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:25
2024-09-21T14:06
калужская область
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА на территории Кировского района и один беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены пять БПЛА. Один БПЛА был уничтожен в Спас-Деменском районе. На месте работают оперативные группы", - написал он в своём Telegram-канале.Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html
калужская область
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калужская область, кировский район, владислав шапша
Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников под Калугой, сообщил губернатор

Губернатор: силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников в Калужской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА на территории Кировского района и один беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«
"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены пять БПЛА. Один БПЛА был уничтожен в Спас-Деменском районе. На месте работают оперативные группы", - написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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