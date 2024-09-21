https://ria.ru/20240921/premiya-1973942403.html

В "Мастерской Петра Фоменко" прошла церемония вручения премии "Поступок"

В "Мастерской Петра Фоменко" прошла церемония вручения премии "Поступок" - РИА Новости, 21.09.2024

В "Мастерской Петра Фоменко" прошла церемония вручения премии "Поступок"

Вторая церемония вручения премии имени Сергея Пускепалиса "Поступок" прошла в "Мастерской Петра Фоменко" в Москве, награду получили народные артисты РФ... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:17

2024-09-21T01:17

2024-09-21T01:17

культура

общество

россия

донбасс

сергей пускепалис

петр фоменко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92902/40/929024043_0:0:1482:835_1920x0_80_0_0_35196667ed6b0a738125cdf6f62765e7.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вторая церемония вручения премии имени Сергея Пускепалиса "Поступок" прошла в "Мастерской Петра Фоменко" в Москве, награду получили народные артисты РФ Александр Михайлов и Илья Резник, коллектив Донецкого областного академического театр кукол, солистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина, передает корреспондент РИА Новости. Советский и российский актер и режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб два года назад, 20 сентября 2022 года в ДТП. "Церемония награждения называется очень символично - "Поступок". У каждого из нас с вами есть право выбора – совершить свой личный поступок. Здесь собрались те, кто нашел в себе силы, желание, сострадание помогать тем, кто сейчас в этом нуждается. Здесь есть и те, кто получил эту помощь, а теперь протягивает руку поддержки другим… На самом деле это герои, которые ценой собственного здоровья, а зачастую и собственной жизни, защищают интересы государства. Я хочу выразить всем вам слова благодарности. Большое вам спасибо, что вы не утрачиваете основ и человеческих ценностей", - сказала со сцены, открывая церемонию, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Ведущими премии выступили Полина Агуреева и Михаил Пореченков. Гостями мероприятия стали коллеги по цеху, друзья, однокурсники Пускепалиса и другие звездные гости, среди которых Леонид Якубович, Олеся Судзиловская, Эдгард Запашный, Арина Шарапова, Александр Ф. Скляр, Игорь Угольников, а также космонавт-испытатель Олег Артемьев и участники специальной военной операции. Место проведения выбрано неслучайно - Пускепалис был учеником мастера Петра Фоменко. "Очень непросто выходить на эту намоленную сцену "Мастерской Петра Фоменко". Но удивительная фраза была сказана основателем этого театра: "Надо идти вперед спиной, чтобы видеть своих друзей". Потрясающий образ… Сегодня я хочу сказать важную вещь: актером можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Гражданином, в первую очередь, был и Сергей Пускепалис", - сказал, получая награду, актер Александр Михайлов. Поэт Илья Резник, удостоенный премии, провел параллель между Второй мировой войной и нынешними тяжелыми днями СВО. "Очень трагично и интересно вышло. В 1942 году в Ленинграде, на углу улицы Рылеева и Восстания, был садик, в котором я воспитывался. Когда звучал сигнал тревоги, мы сначала прятались в какие-то ящички, под стол залезали, потом нас вели в бомбоубежище. И вот прошло 82 года - и в Севастополе мы с нашими детьми (воспитанниками - ред.), когда звучит сигнал тревоги, спускаемся в убежище", - поделился артист. Директор Донецкого областного театра кукол Ольга Арутинова отметила, что трагические события в Донбассе напомнили людям о важности любви к ближнему, семье и родине. "Наша основная задача - показать нашему подрастающему поколению, что несмотря ни на что жизнь продолжается, несмотря ни на что нужно жить и радоваться каждому дню… Мы стараемся приблизить победу. У нас ничего бы не получилось в одиночку. Спасибо вам, что вы рядом. Спасибо вам, что мы вместе", - подчеркнула она. Также от себя и от лица всех жителей Донбасса российских бойцов и русский народ поблагодарила лауреат премии "Поступок", солистка Донецкой академической филармонии Татьяна Сидякина. Кроме того, премии "Поступок" в специальных номинациях удостоены руководитель фонда "Добрый ангел" Дарья Ланько и народный артист РФ, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Князев назвал те поступки, за которые он удостоен премии имени Сергея Пускепалиса, неотъемлемой частью своей жизни. "Это просто моя жизнь. Я так думаю, дышу, ощущаю. Поступки совершают те, которые находятся там, на передовой. Их совершают те молодые ребята, которые сейчас там. Те, которые ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы. Они герои. Герои - те волонтеры, которые собирают то, что необходимо бойцам. Наша задача в театре - поддерживать их", - сказал, получая награду, артист. Для участников и гостей церемонии выступили народный артист РФ, джазовый пианист Даниил Крамер, заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр, рок-музыкант, основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин, солистка Большого театра Анна Аглатова, автор и исполнитель Алексей Поддубный, известный под псевдонимом "Джанго" и другие. Премия "Поступок" была учреждена в апреле 2023 года после поездки актеров Волковского театра и друзей Сергея Пускепалиса в его родной город Железноводск. Главная цель премии – поощрение представителей культуры и общественных деятелей, которые "делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство и сохранить наши истинные ценности, прежде всего в новых регионах России". Символ премии "Поступок" - это взлетающий журавль, бдительный хранитель мира и вестник счастья, который олицетворяет стремительность, силу и преданность своей миссии. Таким был и Сергей Пускепалис, отмечают в театре. Он поддержал воссоединение Крыма с Россией и выбор жителей Донбасса в 2014 году, поддерживал бойцов во время специальной военной операции. Благодаря его непосредственному участию на фронт была передана помощь на сумму более 20 миллионов рублей. Важным событием в его творческой биографии стали гастроли Волковского театра на Донбассе в 2021 году. Гастрольный выезд был осуществлен на личные средства Сергея Пускепалиса.

https://ria.ru/20220713/petrfomenko-1802067623.html

https://ria.ru/20240916/teatr-1972952964.html

https://ria.ru/20230414/puskepalis-1865323811.html

https://ria.ru/20230131/puskepalis-1848644946.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донбасс, сергей пускепалис, петр фоменко