https://ria.ru/20240921/postradavshiy-1974042294.html
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке - РИА Новости, 21.09.2024
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке
Спасатели оказали помощь парапланеристу из Санкт-Петербурга, который получил травмы в результате жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:24
2024-09-21T23:24
2024-09-21T23:24
происшествия
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эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели оказали помощь парапланеристу из Санкт-Петербурга, который получил травмы в результате жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.36 мск в субботу поступила информация, что в Эльбрусском районе в селении Былым мужчина из Санкт-Петербурга совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении. Прибывшие на место спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России в 20.40 мск спустили пострадавшего мужчину 1981 года рождения с травмами ноги и головы вниз и передали медикам.
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происшествия, санкт-петербург, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке
МЧС: парапланерист из Петербурга пострадал при жесткой посадке в горах КБР