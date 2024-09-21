https://ria.ru/20240921/postradavshiy-1974042294.html

В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке

В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке - РИА Новости, 21.09.2024

В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке

Спасатели оказали помощь парапланеристу из Санкт-Петербурга, который получил травмы в результате жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:24

2024-09-21T23:24

2024-09-21T23:24

происшествия

санкт-петербург

россия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели оказали помощь парапланеристу из Санкт-Петербурга, который получил травмы в результате жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.36 мск в субботу поступила информация, что в Эльбрусском районе в селении Былым мужчина из Санкт-Петербурга совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении. Прибывшие на место спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России в 20.40 мск спустили пострадавшего мужчину 1981 года рождения с травмами ноги и головы вниз и передали медикам.

https://ria.ru/20240921/spasenie-1974038032.html

санкт-петербург

россия

эльбрусский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)