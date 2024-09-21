https://ria.ru/20240921/podstantsija-1973971638.html

В Днепропетровской области пострадало оборудование на подстанции

В Днепропетровской области пострадало оборудование на подстанции - РИА Новости, 21.09.2024

В Днепропетровской области пострадало оборудование на подстанции

Энергетическое оборудование повреждено взрывами на одной из подстанций в Днепропетровской области Украины, заявило в субботу минэнерго страны в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:05

2024-09-21T11:05

2024-09-21T11:05

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Энергетическое оборудование повреждено взрывами на одной из подстанций в Днепропетровской области Украины, заявило в субботу минэнерго страны в Telegram-канале. "В Днепропетровской области при осмотре подстанции обнаружено повреждение оборудования в результате атаки БПЛА", - говорится в сообщении. По данным министерства, помимо Днепропетровской области под ударами оказались Сумская и Харьковская, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области, в результате чего обесточивались подстанции и бытовые потребители регионов. Кроме того, по информации ведомства, в Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия и подстанция. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, днепропетровская область, украина