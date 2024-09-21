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В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне

В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024

В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне

Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:29

2024-09-21T15:29

2024-09-21T16:49

религия

московская область (подмосковье)

россия

александр i

андрей воробьев

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. Открытие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году. Памятник освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). "Это не просто памятник матери с детьми, не просто памятник государыне, которая очень много сделала для народного образования, для женского образования, для образования детей духовенства. Эта удивительная женщина возложила на себя миссионерские труды, и меня иногда поражает масштаб ее действий", - заявила на открытии председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за поддержку создания памятника. Открытие памятника императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу, над которым работали художники студии имени Грекова, состоялось в 14:00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье. В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Оно прошло накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово", в том числе переправляясь через Москву-реку. Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.

https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html

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Открытие памятника императрице Марии Александровне в Подмосковье Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в подмосковном Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей в 1873 году для крестьянских детей. 2024-09-21T15:29 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, александр i, андрей воробьев, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук