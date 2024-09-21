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В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
15:29 21.09.2024 (обновлено: 16:49 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html
В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне
В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024
В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне
Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:29
2024-09-21T16:49
религия
московская область (подмосковье)
россия
александр i
андрей воробьев
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. Открытие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году. Памятник освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). "Это не просто памятник матери с детьми, не просто памятник государыне, которая очень много сделала для народного образования, для женского образования, для образования детей духовенства. Эта удивительная женщина возложила на себя миссионерские труды, и меня иногда поражает масштаб ее действий", - заявила на открытии председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за поддержку создания памятника. Открытие памятника императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу, над которым работали художники студии имени Грекова, состоялось в 14:00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье. В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Оно прошло накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово", в том числе переправляясь через Москву-реку. Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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353
60
353
60
Открытие памятника императрице Марии Александровне в Подмосковье
Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в подмосковном Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей в 1873 году для крестьянских детей.
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московская область (подмосковье), россия, александр i, андрей воробьев, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр I, Андрей Воробьев, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук
В Подмосковье открыли памятник императрице Марии Александровне

В Ильинском-Усове открыли памятник императрице Марии Александровне

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне открыт и освящен в субботу в Ильинском-Усово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году. Памятник освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов).
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦеремония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
Церемония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Церемония открытия памятника императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
"Это не просто памятник матери с детьми, не просто памятник государыне, которая очень много сделала для народного образования, для женского образования, для образования детей духовенства. Эта удивительная женщина возложила на себя миссионерские труды, и меня иногда поражает масштаб ее действий", - заявила на открытии председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за поддержку создания памятника.
Открытие памятника императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу, над которым работали художники студии имени Грекова, состоялось в 14:00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПамятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Оно прошло накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово", в том числе переправляясь через Москву-реку.
Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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РелигияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр IАндрей ВоробьевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наук
 
 
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