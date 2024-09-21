Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово
Императрице Марии откроют памятник в Ильинском-Усово
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество откроет памятник императрице Марии Александровне в Ильинском-Усово в субботу.
"Двадцать первого сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в подмосковном селе Усово состоится открытие памятника императрице Марии Александровне, августейшей подвижнице милосердия, благотворительнице, покровительнице Российского общества Красного Креста, владелице единственного в Подмосковье императорского имения Ильинское-Усово. Событие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году", – сообщили в фонде.
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Открытие монумента состоится в 14.00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье.
В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Открытие памятника и выставки состоится накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово"
Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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