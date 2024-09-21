Рейтинг@Mail.ru
Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973939784.html
Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово
Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово - РИА Новости, 21.09.2024
Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество откроет памятник императрице Марии Александровне в Ильинском-Усово в субботу. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:25
2024-09-21T00:25
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152866/39/1528663916_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_443ad8e3e74bdd25a31b5de7428d5ee7.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество откроет памятник императрице Марии Александровне в Ильинском-Усово в субботу. "Двадцать первого сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в подмосковном селе Усово состоится открытие памятника императрице Марии Александровне, августейшей подвижнице милосердия, благотворительнице, покровительнице Российского общества Красного Креста, владелице единственного в Подмосковье императорского имения Ильинское-Усово. Событие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году", – сообщили в фонде. Открытие монумента состоится в 14.00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье. В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Открытие памятника и выставки состоится накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово" Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
https://radiosputnik.ru/20230424/aleksandr-ii-1867460646.html
https://radiosputnik.ru/20231109/muzey-1908334755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152866/39/1528663916_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_d02522df8aeb4853dc277e426bfbadbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Памятник императрице Марии откроют в Ильинском-Усово

Императрице Марии откроют памятник в Ильинском-Усово

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество откроет памятник императрице Марии Александровне в Ильинском-Усово в субботу.
"Двадцать первого сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в подмосковном селе Усово состоится открытие памятника императрице Марии Александровне, августейшей подвижнице милосердия, благотворительнице, покровительнице Российского общества Красного Креста, владелице единственного в Подмосковье императорского имения Ильинское-Усово. Событие приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и является одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в 2024 году", – сообщили в фонде.
Император Александр II - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Александр II: реформатор-фаталист
24 апреля 2023, 22:02
Открытие монумента состоится в 14.00 на территории Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального народного училища, основанного императрицей Марией Александровной в 1873 году для крестьянских детей. Музей школы и детства, созданный в 2022 году фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минкультуры и администрации Одинцовского городского округа, входит в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в Подмосковье.
В день открытия памятника в Усово "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН представит стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Открытие памятника и выставки состоится накануне Елисаветинского крестного хода, который ежегодно проходит по территории императорского имения "Ильинское-Усово"
Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
Император Николай II - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Подмосковье открылся частный музей семьи императора Николая II
9 ноября 2023, 10:41
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала