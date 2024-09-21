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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства - РИА Новости, 21.09.2024

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства

Правительство направит дополнительно более 2 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Оренбургской области, сообщили в кабмине РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:32

2024-09-21T11:32

2024-09-21T14:50

оренбургская область

россия

михаил мишустин

жилье

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 2 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Оренбургской области, сообщили в кабмине РФ. "Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ. Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства. С 7 апреля в Оренбургской области из-за паводков был введён режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По данным областных властей, в зону затопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, россия, михаил мишустин, жилье, происшествия, наводнения в россии — 2024