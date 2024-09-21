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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства - РИА Новости, 21.09.2024
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11:32 21.09.2024 (обновлено: 14:50 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/orenburzhe-1973974337.html
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства - РИА Новости, 21.09.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства
Правительство направит дополнительно более 2 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Оренбургской области, сообщили в кабмине РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:32
2024-09-21T14:50
оренбургская область
россия
михаил мишустин
жилье
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 2 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Оренбургской области, сообщили в кабмине РФ. "Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ. Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства. С 7 апреля в Оренбургской области из-за паводков был введён режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По данным областных властей, в зону затопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
оренбургская область
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оренбургская область, россия, михаил мишустин, жилье, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Михаил Мишустин, Жилье, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделят дополнительные средства

Правительство дополнительно направит 2 млрд рублей пострадавшим в Оренбуржье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 2 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим от весеннего паводка в Оренбургской области, сообщили в кабмине РФ.
"Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.
Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства.
С 7 апреля в Оренбургской области из-за паводков был введён режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По данным областных властей, в зону затопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Оренбургская областьРоссияМихаил МишустинЖильеПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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