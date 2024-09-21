https://ria.ru/20240921/opasnost-1974041225.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:08
2024-09-21T23:08
2024-09-21T23:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Власти Белгородской области объявили опасность атаки беспилотника