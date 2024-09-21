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ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024
ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области
ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-21T23:53
2024-09-21T23:53
2024-09-22T00:01
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что в селе Ясные Зори после прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома, сотрудники МЧС потушили пожар. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД, добавил он.
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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородский район
ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области
Гладков: ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области