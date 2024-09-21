https://ria.ru/20240921/obstrel-1974045184.html

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2024

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области

ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-21T23:53

2024-09-21T23:53

2024-09-22T00:01

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что в селе Ясные Зори после прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома, сотрудники МЧС потушили пожар. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД, добавил он.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район