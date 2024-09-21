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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили в субботу вечером 12 снарядов "натовского" калибра по Горловке и Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:15

2024-09-21T22:15

2024-09-21T22:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

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сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу вечером 12 снарядов "натовского" калибра по Горловке и Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, позднее с 20.00 по 20.30 мск ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. А в 21.50 уже по Донецку были выпущены два снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

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донецк

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горловка, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия