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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/obstrel-1974037566.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили в субботу вечером 12 снарядов "натовского" калибра по Горловке и Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:15
2024-09-21T22:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу вечером 12 снарядов "натовского" калибра по Горловке и Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, позднее с 20.00 по 20.30 мск ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. А в 21.50 уже по Донецку были выпущены два снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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горловка, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу вечером 12 снарядов "натовского" калибра по Горловке и Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным представительства, позднее с 20.00 по 20.30 мск ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров. А в 21.50 уже по Донецку были выпущены два снаряда того же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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