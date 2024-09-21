https://ria.ru/20240921/obstrel-1973977075.html

ВСУ ударили натовским оружием по заправке с рейсовыми автобусами в Горловке

ВСУ ударили натовским оружием по заправке с рейсовыми автобусами в Горловке - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ ударили натовским оружием по заправке с рейсовыми автобусами в Горловке

Украинские военные атаковали заправочную станцию из "натовского" вооружения, где находились городские рейсовые автобусы, пострадали трое водителей, один которых РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:56

2024-09-21T11:56

2024-09-21T11:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

горловка

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 21 сен - РИА Новости. Украинские военные атаковали заправочную станцию из "натовского" вооружения, где находились городские рейсовые автобусы, пострадали трое водителей, один которых погиб, рассказал РИА Новости один из пострадавших. "Здесь и стоял. Никакого звука не было, все произошло быстро. Я крикнул: "Есть кто живой?" Один отполз водитель сразу, вызвали скорую сразу, он в больнице. Всего три человека - один мертвый, двое живые. У меня ранение в шею осколочные и в руку", - рассказал Сергей. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм. Как передает корреспондент РИА Новости, не менее трех снарядов взорвались на территории АЗС, в результате чего были повреждены автобусы, бензоколонки и трансформаторная станция. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 128 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 15 мирных жителей, еще 3 погибли. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилых домостроений.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, горловка, происшествия