https://ria.ru/20240921/nko-1973992858.html

Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО

Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО - РИА Новости, 21.09.2024

Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО

Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:40

2024-09-21T14:40

2024-09-21T14:43

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". Разработка проекта продиктована необходимостью создания Минюстом механизма учёта некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Россия. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/nko-1965370541.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), правительство рф, общество