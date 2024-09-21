https://ria.ru/20240921/nko-1973992858.html
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО - РИА Новости, 21.09.2024
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО
Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:40
2024-09-21T14:40
2024-09-21T14:43
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". Разработка проекта продиктована необходимостью создания Минюстом механизма учёта некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Россия. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/nko-1965370541.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), правительство рф, общество
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Правительство РФ, Общество
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО
Правительство одобрило проект о механизме учета Минюстом учрежденных Россией НКО