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Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО - РИА Новости, 21.09.2024
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14:40 21.09.2024 (обновлено: 14:43 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/nko-1973992858.html
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО - РИА Новости, 21.09.2024
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО
Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:40
2024-09-21T14:43
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". Разработка проекта продиктована необходимостью создания Минюстом механизма учёта некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Россия. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), правительство рф, общество
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Правительство РФ, Общество
Правительство одобрило создание Минюстом механизма учета российских НКО

Правительство одобрило проект о механизме учета Минюстом учрежденных Россией НКО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о создании Минюстом механизма учета НКО, учреждённых РФ, сообщается на сайте кабмина.
Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". Разработка проекта продиктована необходимостью создания Минюстом механизма учёта некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Россия.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Правительство РФОбщество
 
 
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