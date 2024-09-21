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В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем - РИА Новости, 21.09.2024
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12:51 21.09.2024 (обновлено: 12:53 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/moskva-1973982914.html
В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем
В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем - РИА Новости, 21.09.2024
В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем
Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:51
2024-09-21T12:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступим после 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем

Бирюков: в Москве в субботу промоют дороги и тротуары со специальным шампунем

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПромывка дорог в Москве коммунальными службами
Промывка дорог в Москве коммунальными службами - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Промывка дорог в Москве коммунальными службами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступим после 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
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