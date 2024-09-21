https://ria.ru/20240921/moskva-1973982914.html

В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем

В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем - РИА Новости, 21.09.2024

В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем

Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:51

2024-09-21T12:51

2024-09-21T12:53

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петр бирюков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступим после 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240412/moskva-1938093498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков