В Москве проведут промывку дорог со специальным шампунем
Бирюков: в Москве в субботу промоют дороги и тротуары со специальным шампунем
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПромывка дорог в Москве коммунальными службами
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Промывка дорог в Москве коммунальными службами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступим после 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
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