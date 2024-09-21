Рейтинг@Mail.ru
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/lodka-1974038203.html
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек
Лодка врезалась в пирс в Казани, в результате один человек погиб, четверо смогли спастись, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:22
2024-09-21T22:22
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Лодка врезалась в пирс в Казани, в результате один человек погиб, четверо смогли спастись, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительной информации, вечером 21 сентября в Казани на лодочной станции "Венеция" моторная лодка столкнулась с пирсом и перевернулась. В результате происшествия пятеро мужчин оказались в воде, мужчина 1987 года рождения погиб, четверо мужчин спаслись", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
https://ria.ru/20240913/deti-1972614943.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек

В Казани лодка врезалась в пирс, один человек погиб, четверо спаслись

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Лодка врезалась в пирс в Казани, в результате один человек погиб, четверо смогли спастись, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительной информации, вечером 21 сентября в Казани на лодочной станции "Венеция" моторная лодка столкнулась с пирсом и перевернулась. В результате происшествия пятеро мужчин оказались в воде, мужчина 1987 года рождения погиб, четверо мужчин спаслись", - говорится в сообщении.
Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Пермском крае двое детей утонули в пруду
13 сентября, 20:39
 
ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала