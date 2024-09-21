https://ria.ru/20240921/lodka-1974038203.html
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек - РИА Новости, 21.09.2024
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек
Лодка врезалась в пирс в Казани, в результате один человек погиб, четверо смогли спастись, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:22
2024-09-21T22:22
2024-09-21T22:22
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Лодка врезалась в пирс в Казани, в результате один человек погиб, четверо смогли спастись, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительной информации, вечером 21 сентября в Казани на лодочной станции "Венеция" моторная лодка столкнулась с пирсом и перевернулась. В результате происшествия пятеро мужчин оказались в воде, мужчина 1987 года рождения погиб, четверо мужчин спаслись", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани лодка врезалась в пирс, погиб человек
В Казани лодка врезалась в пирс, один человек погиб, четверо спаслись