https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html

В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации

В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации - РИА Новости, 21.09.2024

В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации

В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:08

2024-09-21T09:08

2024-09-21T14:54

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные организации, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Уголовное дело, <…> возбужденное <…> по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус Cити Холл", а также собственниками здания", — говорится в документе.Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в конце мая. Его объединили в одно производство с делом о теракте. При этом не уточнялось, имеются ли в нем подозреваемые или обвиняемые.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.Позже в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов: четверых граждан Таджикистана и россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.

https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)