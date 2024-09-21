В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации
ЧОП и подрядчики, обслуживающие концертный зал, фигурируют в деле "Крокуса"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные организации, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело, <…> возбужденное <…> по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус Cити Холл", а также собственниками здания", — говорится в документе.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в конце мая. Его объединили в одно производство с делом о теракте. При этом не уточнялось, имеются ли в нем подозреваемые или обвиняемые.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Позже в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов: четверых граждан Таджикистана и россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.