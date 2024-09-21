Рейтинг@Mail.ru
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:08 21.09.2024 (обновлено: 14:54 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации - РИА Новости, 21.09.2024
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации
В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:08
2024-09-21T14:54
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные организации, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Уголовное дело, &lt;…&gt; возбужденное &lt;…&gt; по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус Cити Холл", а также собственниками здания", — говорится в документе.Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в конце мая. Его объединили в одно производство с делом о теракте. При этом не уточнялось, имеются ли в нем подозреваемые или обвиняемые.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.Позже в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов: четверых граждан Таджикистана и россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.
https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfcde525e275afa4984b4ccd5f211f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации

ЧОП и подрядчики, обслуживающие концертный зал, фигурируют в деле "Крокуса"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В уголовном деле, возбужденном после теракта в концерном зале "Крокус Сити Холл", фигурируют обслуживающие его частное охранное предприятие и подрядные организации, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело, <…> возбужденное <…> по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус Cити Холл", а также собственниками здания", — говорится в документе.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
24 мая, 08:26
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в конце мая. Его объединили в одно производство с делом о теракте. При этом не уточнялось, имеются ли в нем подозреваемые или обвиняемые.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Позже в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов: четверых граждан Таджикистана и россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также планировании теракта в Каспийске.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала