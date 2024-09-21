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Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил отец - РИА Новости, 21.09.2024
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06:20 21.09.2024 (обновлено: 06:21 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/krokus-1973952337.html
Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил отец
Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил отец - РИА Новости, 21.09.2024
Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил отец
Семью фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева больше не вызывали на допрос в Таджикистане, сообщил РИА Новости его отец Барот Мирзоев. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:20
2024-09-21T06:21
происшествия
крокус
таджикистан
россия
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РУДАКИ (Таджикистан), 21 сен - РИА Новости. Семью фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева больше не вызывали на допрос в Таджикистане, сообщил РИА Новости его отец Барот Мирзоев."За полгода правоохранительные органы и спецслужбы больше нас не беспокоили. Мы живем спокойно", - сказал он.Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240916/obvinyaemyy-1972879024.html
https://ria.ru/20240920/krokus-1973754274.html
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происшествия, крокус, таджикистан, россия
Происшествия, Крокус, Таджикистан, Россия
Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил отец

Семью фигуранта дела "Крокуса" больше не вызывали на допрос, сообщил его отец

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл"
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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РУДАКИ (Таджикистан), 21 сен - РИА Новости. Семью фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева больше не вызывали на допрос в Таджикистане, сообщил РИА Новости его отец Барот Мирзоев.
"За полгода правоохранительные органы и спецслужбы больше нас не беспокоили. Мы живем спокойно", - сказал он.
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Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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