https://ria.ru/20240921/kotova-1973968260.html

Глава Челябинска стала представителем области в Совете Федерации

Глава Челябинска стала представителем области в Совете Федерации - РИА Новости, 21.09.2024

Глава Челябинска стала представителем области в Совете Федерации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил представителем в Совет Федерации главу Челябинска Наталью Котову, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:27

2024-09-21T10:27

2024-09-21T10:42

политика

челябинск

челябинская область

алексей текслер

наталья котова

маргарита павлова (политик)

совет федерации рф

выборы в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил представителем в Совет Федерации главу Челябинска Наталью Котову, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. "Представлять исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации будет Наталья Котова - глава Челябинска. Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Котова работает в администрации Челябинска 19 лет. Уроженка Челябинской области, она в 1987 году окончила Челябинский государственный педагогический институт. Позднее получила дополнительное образование в Уральской академии государственной службы по специальности "юриспруденция". В 2005 году была назначена на должность начальника управления жилищной политики администрации города Челябинска, с апреля 2010 года являлась первым заместителем главы города. Избрана главой Челябинска 19 ноября 2019 года. В настоящее время представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в Совете Федерации является Маргарита Павлова. Накануне Текслер официально вступил в должность главы региона после переизбрания.

https://ria.ru/20240909/teksler-1971034748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, челябинск, челябинская область, алексей текслер, наталья котова, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, выборы в россии — 2024