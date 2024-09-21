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"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 21.09.2024 (обновлено: 17:40 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 21.09.2024
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:26
2024-09-21T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
днр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."На Восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.) динамика наступления противника продолжается, и она усиливается", — утверждает он.Как отметил офицер, ВСУ не удается локализовать масштаб российских атак, что, по его словам, уже привело к оперативно-тактическим кризисам для украинской армии на разных участках фронта."Если нам не принять меры, тактический кризис перерастет в полноценный кризис, а это очень серьезно. Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года", — предупредил он.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240921/ukraina-1973991903.html
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безопасность, россия, донбасс, днр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев, сергей шойгу, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, ДНР, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Служба безопасности Украины
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Стариков: Россия усилила наступление в Донбассе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
"На Восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.) динамика наступления противника продолжается, и она усиливается", — утверждает он.
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Как отметил офицер, ВСУ не удается локализовать масштаб российских атак, что, по его словам, уже привело к оперативно-тактическим кризисам для украинской армии на разных участках фронта.
«
"Если нам не принять меры, тактический кризис перерастет в полноценный кризис, а это очень серьезно. Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года", — предупредил он.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассДНРВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевСергей ШойгуСлужба безопасности Украины
 
 
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