https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 21.09.2024
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:26
2024-09-21T15:26
2024-09-21T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
днр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b4afb0bb2f93bcee295ffb989664ccc.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."На Восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.) динамика наступления противника продолжается, и она усиливается", — утверждает он.Как отметил офицер, ВСУ не удается локализовать масштаб российских атак, что, по его словам, уже привело к оперативно-тактическим кризисам для украинской армии на разных участках фронта."Если нам не принять меры, тактический кризис перерастет в полноценный кризис, а это очень серьезно. Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года", — предупредил он.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240921/ukraina-1973991903.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973964256.html
россия
донбасс
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_811a3ef80fb357dbd137bc6f41b1d380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донбасс, днр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев, сергей шойгу, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, ДНР, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Служба безопасности Украины
"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Стариков: Россия усилила наступление в Донбассе