https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html

"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 21.09.2024

"Это очень серьезно": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:26

2024-09-21T15:26

2024-09-21T17:40

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Усиление наступления России в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для киевского режима, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."На Восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.) динамика наступления противника продолжается, и она усиливается", — утверждает он.Как отметил офицер, ВСУ не удается локализовать масштаб российских атак, что, по его словам, уже привело к оперативно-тактическим кризисам для украинской армии на разных участках фронта."Если нам не принять меры, тактический кризис перерастет в полноценный кризис, а это очень серьезно. Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года", — предупредил он.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240921/ukraina-1973991903.html

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