https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных - РИА Новости, 21.09.2024
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:31
2024-09-21T08:31
2024-09-21T14:48
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АСТАНА, 21 сен — РИА Новости. Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики. "В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", — говорится в релизе.Речь идет о статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.Ситуацию в колонии удалось стабилизировать, добавили в комитете. Двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы получили незначительные телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.Сейчас в колонии находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии, а также надзорные органы.
https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В колонии в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт заключённых
АСТАНА, 21 сен — РИА Новости. Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.
«
"В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", — говорится в релизе.
Речь идет о статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Ситуацию в колонии удалось стабилизировать, добавили в комитете. Двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы получили незначительные телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.
Сейчас в колонии находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии, а также надзорные органы.