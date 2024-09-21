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В казахстанской колонии произошел бунт заключенных - РИА Новости, 21.09.2024
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08:31 21.09.2024 (обновлено: 14:48 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных - РИА Новости, 21.09.2024
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:31
2024-09-21T14:48
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АСТАНА, 21 сен — РИА Новости. Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики. "В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", — говорится в релизе.Речь идет о статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.Ситуацию в колонии удалось стабилизировать, добавили в комитете. Двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы получили незначительные телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.Сейчас в колонии находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии, а также надзорные органы.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных

В колонии в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт заключённых

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Казахстана
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники правоохранительных органов Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 21 сен — РИА Новости. Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.
«
"В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", — говорится в релизе.
Речь идет о статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Ситуацию в колонии удалось стабилизировать, добавили в комитете. Двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы получили незначительные телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.
Сейчас в колонии находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии, а также надзорные органы.
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