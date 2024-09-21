https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html

В казахстанской колонии произошел бунт заключенных

В казахстанской колонии произошел бунт заключенных - РИА Новости, 21.09.2024

В казахстанской колонии произошел бунт заключенных

Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:31

2024-09-21T08:31

2024-09-21T14:48

в мире

казахстан

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АСТАНА, 21 сен — РИА Новости. Заключенные подняли бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики. "В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", — говорится в релизе.Речь идет о статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.Ситуацию в колонии удалось стабилизировать, добавили в комитете. Двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы получили незначительные телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.Сейчас в колонии находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии, а также надзорные органы.

https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан