https://ria.ru/20240921/kabmin-1973994760.html

Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах

Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах - РИА Новости, 21.09.2024

Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах

Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:05

2024-09-21T15:05

2024-09-21T15:05

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации". Изменения предоставляют возможность судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/iski-1952337950.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, правительство рф, общество