https://ria.ru/20240921/kabmin-1973994760.html
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах - РИА Новости, 21.09.2024
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах
Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:05
2024-09-21T15:05
2024-09-21T15:05
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации". Изменения предоставляют возможность судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/iski-1952337950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, общество
Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах
Правительство одобрило проект о предварительной защите по административным делам