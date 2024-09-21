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Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах - РИА Новости, 21.09.2024
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15:05 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/kabmin-1973994760.html
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах - РИА Новости, 21.09.2024
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах
Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:05
2024-09-21T15:05
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, сообщается на сайте кабмина. Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации". Изменения предоставляют возможность судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, правительство рф, общество
Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство одобрило закон о предварительной защите в судах

Правительство одобрило проект о предварительной защите по административным делам

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, сообщается на сайте кабмина.
Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации". Изменения предоставляют возможность судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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