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Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ - РИА Новости, 21.09.2024
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15:13 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/germaniya-1973995804.html
Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ
Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ - РИА Новости, 21.09.2024
Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ
Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:13
2024-09-21T15:13
в мире
германия
россия
ангела меркель
алексей пушков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса. Котс во вторник дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике. "Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются", - написал Пушков.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
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в мире, германия, россия, ангела меркель, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Германия, Россия, Ангела Меркель, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ

Пушков: немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Меркель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса.
Котс во вторник дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике.
"Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются", - написал Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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В миреГерманияРоссияАнгела МеркельАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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