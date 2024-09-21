Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ
Пушков: немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса.
Котс во вторник дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике.
"Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются", - написал Пушков.
Германия победила свою промышленность
3 сентября, 08:00