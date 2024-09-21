https://ria.ru/20240921/germaniya-1973995804.html

Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ

Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ - РИА Новости, 21.09.2024

Пушков прокомментировал интервью немецкого эксперта о кризисе экономики ФРГ

Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:13

2024-09-21T15:13

2024-09-21T15:13

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россия

ангела меркель

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса. Котс во вторник дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике. "Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются", - написал Пушков.

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, ангела меркель, алексей пушков, совет федерации рф