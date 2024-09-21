https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html

В Тверской области эвакуировали вокзал

В Тверской области эвакуировали вокзал - РИА Новости, 21.09.2024

В Тверской области эвакуировали вокзал

Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:14

2024-09-21T09:14

2024-09-21T13:16

происшествия

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псков

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

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РЯЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале. "Сегодня, 21 сентября, в 02:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала", — говорится в публикации. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. По данным перевозчика, пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправили альтернативным маршрутом, сейчас он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Кроме того, пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск отстает от графика примерно на час. Пригородные поезда №6801 и 6802 Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, уточняется в сообщении. Железнодорожники заверили, что предпринимают все меры для сокращения времени опоздания поездов.

https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html

https://ria.ru/20240205/vokzal-1925405625.html

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псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, псков, санкт-петербург, октябрьская железная дорога