В Тверской области эвакуировали вокзал
В Тверской области эвакуировали пассажиров с вокзала на станции Старая Торопа
Железнодорожный светофор. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале.
"Сегодня, 21 сентября, в 02:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала", — говорится в публикации.
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По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
По данным перевозчика, пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправили альтернативным маршрутом, сейчас он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Кроме того, пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск отстает от графика примерно на час.
Пригородные поезда №6801 и 6802 Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, уточняется в сообщении.
Железнодорожники заверили, что предпринимают все меры для сокращения времени опоздания поездов.
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