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В Тверской области эвакуировали вокзал - РИА Новости, 21.09.2024
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09:14 21.09.2024 (обновлено: 13:16 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html
В Тверской области эвакуировали вокзал
В Тверской области эвакуировали вокзал - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области эвакуировали вокзал
Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:14
2024-09-21T13:16
происшествия
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РЯЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале. "Сегодня, 21 сентября, в 02:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала", — говорится в публикации. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. По данным перевозчика, пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправили альтернативным маршрутом, сейчас он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Кроме того, пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск отстает от графика примерно на час. Пригородные поезда №6801 и 6802 Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, уточняется в сообщении. Железнодорожники заверили, что предпринимают все меры для сокращения времени опоздания поездов.
https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html
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происшествия, москва, псков, санкт-петербург, октябрьская железная дорога
Происшествия, Москва, Псков, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
В Тверской области эвакуировали вокзал

В Тверской области эвакуировали пассажиров с вокзала на станции Старая Торопа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Пассажиров и персонал вокзала станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за инцидента, сообщила Октябрьская железная дорога в Telegram-канале.
"Сегодня, 21 сентября, в 02:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала", — говорится в публикации.
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По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
По данным перевозчика, пассажирский поезд № 63 МоскваПсков отправили альтернативным маршрутом, сейчас он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Кроме того, пассажирский поезд № 87 Санкт-ПетербургСмоленск отстает от графика примерно на час.
Пригородные поезда №6801 и 6802 Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, уточняется в сообщении.
Железнодорожники заверили, что предпринимают все меры для сокращения времени опоздания поездов.
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