https://ria.ru/20240921/eskobar-1973942962.html

В США испугались предупреждения Путина из-за плана Запада по России

В США испугались предупреждения Путина из-за плана Запада по России - РИА Новости, 21.09.2024

В США испугались предупреждения Путина из-за плана Запада по России

Решение позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России было отвергнуто после заявления Владимира Путина о последствиях данного шага, заявил РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:28

2024-09-21T01:28

2024-09-21T01:28

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Решение позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России было отвергнуто после заявления Владимира Путина о последствиях данного шага, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вкратце, (Запад — Прим. ред.) струсил и пошел на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией", — считает Эскобар.По мнению эксперта, когда слова Путина дошли до высокопоставленных людей в Пентагоне, было принято срочное решение не допустить ВСУ наносить удары вглубь России при помощи переданного дальнобойного оружия."Очевидно, что в Вашингтоне услышали это сообщение. Не обязательно сам Байден, а представители Пентагона, которые занимаются военными вопросами. Поэтому они не дали зеленый свет на использование дальнобойного оружия против целей внутри России, вроде того же ATACMS", — уточнил он.Владимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973916815.html

https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html

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