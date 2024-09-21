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Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом - РИА Новости, 21.09.2024
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13:32 21.09.2024 (обновлено: 14:36 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/erdogan-1973986401.html
Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом
Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом - РИА Новости, 21.09.2024
Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом, об этом он сообщил на пресс-конференции перед вылетом... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:32
2024-09-21T14:36
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
сирия
башар асад
в мире
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
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СТАМБУЛ, 21 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом, об этом он сообщил на пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США."Мы уже заявляли о желании встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений Турции и Сирии. Ожидаем ответа от сирийской стороны. Мы к этому готовы &lt;..&gt; Верю, что новый этап &lt;...&gt; начнется с этой встречи", — сказал глава государства.По его мнению, настало время положить конец напряженной ситуации в Сирии."Мы видим, что сирийское руководство некоторое время не идет на конфронтацию с оппозицией, это демонстрирует, что были предприняты шаги ради устойчивого мира", — отметил Эрдоган.В последнее время в СМИ появляется информация о возможной встрече президентов Турции и Сирии. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что она могла состояться в августе в Багдаде. По сообщениям других медиа, возможные переговоры пройдут в Москве.В конце августа глава МИД Сергей Лавров заявил, что встреча в формате Россия — Иран — Турция — Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что в прошлом году стороны сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия для налаживания диалога между Сирией и Турцией.
https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html
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реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сирия, башар асад, в мире, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, сша
Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Сирия, Башар Асад, В мире, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, США
Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом

Эрдоган выразил готовность встретиться с Асадом и ждет ответа от Дамаска

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом, об этом он сообщил на пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.
"Мы уже заявляли о желании встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений Турции и Сирии. Ожидаем ответа от сирийской стороны. Мы к этому готовы <..> Верю, что новый этап <...> начнется с этой встречи", — сказал глава государства.
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По его мнению, настало время положить конец напряженной ситуации в Сирии.
"Мы видим, что сирийское руководство некоторое время не идет на конфронтацию с оппозицией, это демонстрирует, что были предприняты шаги ради устойчивого мира", — отметил Эрдоган.
В последнее время в СМИ появляется информация о возможной встрече президентов Турции и Сирии. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что она могла состояться в августе в Багдаде. По сообщениям других медиа, возможные переговоры пройдут в Москве.
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В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, до этого поддерживавшая тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада.

Этим летом активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан разрабатывает план по налаживанию контактов Анкары и Дамаска и подготовке переговоров, возможно, в третьей стране.

В МИД Сирии подчеркнули, что восстановление отношений должно основываться на возвращении к реалиями до 2011 года. Асад отметил готовность к встрече с турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским нацинтересам.

В конце августа глава МИД Сергей Лавров заявил, что встреча в формате Россия — Иран — Турция — Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что в прошлом году стороны сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия для налаживания диалога между Сирией и Турцией.
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Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСирияБашар АсадВ миреСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНСША
 
 
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