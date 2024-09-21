Эрдоган заявил, что готов к встрече с Асадом

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, до этого поддерживавшая тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада.

Этим летом активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан разрабатывает план по налаживанию контактов Анкары и Дамаска и подготовке переговоров, возможно, в третьей стране.

В МИД Сирии подчеркнули, что восстановление отношений должно основываться на возвращении к реалиями до 2011 года. Асад отметил готовность к встрече с турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским нацинтересам.