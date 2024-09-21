https://ria.ru/20240921/ege-1974017756.html

ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы

ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы - РИА Новости, 21.09.2024

ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы

Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:34

2024-09-21T18:34

2024-09-21T19:58

общество

россия

владимир шевченко

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык", — подчеркивается в документе.Во вступительные испытания предлагается включить экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.В министерстве уточнили, что выпускникам нужно определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля следующего года. При этом университетам следует опубликовать список вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года."Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, это необходимо для приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко предложил перестать учитывать баллы ЕГЭ по русскому языку для инженерно-технических специальностей.

https://ria.ru/20240913/ege-1972421079.html

https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html

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общество, россия, владимир шевченко, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", единый государственный экзамен (егэ)