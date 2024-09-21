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ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы - РИА Новости, 21.09.2024
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы
Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:34
2024-09-21T18:34
2024-09-21T19:58
общество
россия
владимир шевченко
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык", — подчеркивается в документе.Во вступительные испытания предлагается включить экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.В министерстве уточнили, что выпускникам нужно определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля следующего года. При этом университетам следует опубликовать список вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года."Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, это необходимо для приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко предложил перестать учитывать баллы ЕГЭ по русскому языку для инженерно-технических специальностей.
https://ria.ru/20240913/ege-1972421079.html
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общество, россия, владимир шевченко, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Владимир Шевченко, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы
Минобрнауки хочет оставить ЕГЭ по русскому языку обязательным для поступления