Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 21.09.2024 (обновлено: 19:58 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/ege-1974017756.html
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы - РИА Новости, 21.09.2024
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы
Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:34
2024-09-21T19:58
общество
россия
владимир шевченко
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:286:2717:1814_1920x0_80_0_0_25b6fb962340a66fd9901a1c5c1bdc98.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык", — подчеркивается в документе.Во вступительные испытания предлагается включить экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.В министерстве уточнили, что выпускникам нужно определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля следующего года. При этом университетам следует опубликовать список вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года."Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, это необходимо для приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко предложил перестать учитывать баллы ЕГЭ по русскому языку для инженерно-технических специальностей.
https://ria.ru/20240913/ege-1972421079.html
https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:5:2717:2043_1920x0_80_0_0_fb94e0ee1287216d75579213f18e88bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир шевченко, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Владимир Шевченко, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы

Минобрнауки хочет оставить ЕГЭ по русскому языку обязательным для поступления

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык", — подчеркивается в документе.
Сдача первого ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ
13 сентября, 06:11
Во вступительные испытания предлагается включить экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.
В министерстве уточнили, что выпускникам нужно определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля следующего года. При этом университетам следует опубликовать список вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.
«
"Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, это необходимо для приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.
Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко предложил перестать учитывать баллы ЕГЭ по русскому языку для инженерно-технических специальностей.
Учащиеся перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ФИПИ раскрыл, как школьники отвечали на вопрос про СВО в ЕГЭ по истории
7 сентября, 07:16
 
ОбществоРоссияВладимир ШевченкоНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала