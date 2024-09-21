https://ria.ru/20240921/efimov-1973913730.html

Ефимов: площадь "Олимпийского" превысит 850 тысяч "квадратов"

Ефимов: площадь "Олимпийского" превысит 850 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 21.09.2024

Ефимов: площадь "Олимпийского" превысит 850 тысяч "квадратов"

Площадь многофункционального комплекса "Олимпийский" на проспекте Мира после реконструкции превысит 850 тысяч квадратных метров, он будет состоять из четырех... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:06

2024-09-21T13:06

2024-09-21T13:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Площадь многофункционального комплекса "Олимпийский" на проспекте Мира после реконструкции превысит 850 тысяч квадратных метров, он будет состоять из четырех сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новый комплекс станет крупнейшей и самой современной многофункциональной площадкой в России и Европе. Три из четырех сооружений "Олимпийского" будут объединены общим стилобатом: главное здание с концертным залом и эксплуатируемой кровлей, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы. Помимо этого, планируется возведение малого концертного зала на две тысячи зрителей. Всего в "Олимпийском" появится свыше 100 площадок для занятий более чем 40 видами спорта. Это почти в три раза больше, чем было до реконструкции. Кроме того, в комплексе создадут более 8 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в нем, в частности, в главном здании "Олимпийского" разместится концертный зал на 12 тысяч зрителей, восемь кинозалов, беговой трек и другие общественные зоны.В спортивной части кластера откроются гимнастические и залы, ледовое поле, теннисные корты, игровые зоны. В нем также появятся 15 бассейнов, в том числе с трибунами на 4 тысячи человек, термальный комплекс, водный парк развлечений, зоны пляжного футбола и волейбола.Спорткомплекс "Олимпийский" построили в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. В 2017 году комплекс выкупила компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, решившая провести масштабную реконструкцию "Олимпийского" стоимостью около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240919/efimov-1973601625.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы