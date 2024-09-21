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Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути - РИА Новости, 21.09.2024
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08:00 21.09.2024 (обновлено: 08:01 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html
Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути
Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути - РИА Новости, 21.09.2024
Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути
Борис Джонсон, конечно, не знал о том, что в пятницу Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности России на тему объективной трактовки истории, но... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:00
2024-09-21T08:01
аналитика
россия
украина
великобритания
владимир путин
борис джонсон
нато
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Борис Джонсон, конечно, не знал о том, что в пятницу Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности России на тему объективной трактовки истории, но славно поработал на актуализацию его повестки. Статья Джонсона в The Spectator датирована субботой, но опубликовали ее заранее, поэтому если бы президент России хотел проиллюстрировать свой тезис о том, что "в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны, причем делается это зачастую весьма недобросовестным образом", то он мог бы зачитать некоторые пассажи из статьи бывшего британского премьера. И это притом что текст Джонсона, который вообще любит исторические параллели и, например, уже сравнивал Россию со Спартой, не про прошлое, а про будущее. Будущее Запада, Украины и России, которое наступит после того, когда все поймут, что уже "Пришло время позволить Украине вступить в НАТО" (именно так называется статья Джонсона).Речь идет не просто о немедленном принятии Украины в НАТО, а о последовательных действиях, трех шагах:"Нам нужно предоставить украинцам право использовать оружие, которым они уже обладают. &lt;...&gt;Во-вторых, нам нужно предоставить пакет кредитов в масштабах ленд-лиза — полтриллиона долларов или даже триллион. &lt;...&gt;Третье — и самое важное: нам нужно привести Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду прямо сейчас. Мы могли бы пригласить Украину присоединиться еще до окончания войны. Мы могли бы распространить гарантию безопасности Статьи 5 на всю украинскую территорию, в настоящее время контролируемую Украиной, одновременно подтверждая право украинцев на всю их границу 1991 года".Джонсон ничего не боится — "перестаньте лепетать эту надоевшую чушь об "эскалации" и так называемом страхе спровоцировать Путина", потому что "публичные заявления и бряцание оружием Путина оказались чепухой, ведь на самом деле именно он боится эскалации". Никаких уступок, потому что "нет никакого достойного компромисса с Путиным", а если подталкивать Украину к уступкам, все закончится очень плохо: "Мы должны отказаться от любой идеи, что украинцы пойдут на сделку. Они не пойдут. Они не будут торговать землей за мир. Их воля к борьбе не ослабла, и мне кажется, что страна скорее рухнет в анархию и гражданскую войну, чем подчинится разделу".Но поражение Украины категорически недопустимо для Запада, потому что "это будет означать глобальный крах западного авторитета" и "катастрофическое поражение НАТО, взрыв ауры непобедимости альянса".То есть Джонсон максимально нагнетает — и торопит. Как можно быстрее нужно принять Украину в НАТО, потому что иначе она проиграет? Джонсон не говорит об этом прямо, но, по сути, именно это и имеется в виду. Отсюда и призыв "положить конец двусмысленности, которая преследовала Украину с конца холодной войны, и дать окончательное институциональное выражение судьбе, которую выбрал украинский народ", то есть с помощью НАТО сделать Украину частью Европы, Запада. Более того, Джонсон уверяет, что самим актом приема в НАТО будет положен конец войне, потому что таким образом они "отправят Кремлю решающее сообщение, которое действительно нужно услышать русским":"Наше послание России таково: все. Все кончено. У вас больше нет империи. У вас больше нет "ближнего зарубежья" или "сферы влияния". У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать. Путину пора понять, что у России может быть счастливое и славное будущее, но, как Рим и как Британия, русские должны вступить в ряды постимперских держав".Это главный аргумент Джонсона для русских? Да, и это прекрасный образец манипулирования историей для достижения конкретных геополитических целей. То есть того, о чем говорил в пятницу на Совбезе Путин. Понятно, что президент имел в виду и демонизацию образа и истории России в глазах мирового сообщества, и создание у нашего народа представления о своем государстве как о вечном "угнетателе, агрессоре и убийце", но есть и более тонкая работа. И утверждения Джонсона в его "обращении к русским" (или лично к Путину, это непринципиально) как раз из этого ряда.Джонсон уравнивает Россию с Великобританией и говорит о том, что пора бы проститься с великим имперским прошлым и пожить для себя, "вступить в ряды постимперских держав". Но тут двойная ложь.Во-первых, между Российской и Британской империями не было и нет ничего общего — Россия как империя куда ближе к Китаю (который тоже является имперским образованием) или даже к Индии, но не к европейским колониальным империям. Европейцы нещадно эксплуатировали заморские территории, а Британская империя вообще выросла из финансово-торговой организации под названием Ост-Индская компания. Более того, именно союз власти (элит) и капитала не только вывел Британию в XIX веке на позицию самой сильной мировой державы, но и сделал ее главным (а по сути, единственным) претендентом на мировое господство. Глобальная империя начала строиться именно тогда, а в XX веке лишь произошло перераспределение ролей в англосаксонском проекте глобализации. США выдвинулись вперед, а Великобритания отошла в тень.Однако претензии на мировое господство никуда не исчезли — более того, после 1991 года, когда развалился "имперский" Советский Союз, у англосаксов произошло головокружение от успехов: они посчитали, что окончательно победили и строительство "единого человечества" — просто вопрос времени. Чрезмерное усиление Китая и бунт России сначала воспринимались как досадные, но решаемые проблемы, однако теперь уже вызывают тихую истерику на атлантическом корабле. А как иначе объяснить то, что Джонсон на полном серьезе пытается убедить русских в том, что Британия стала постимперским государством и не говорит своим бывшим колониям, что им делать? Можно не вспоминать про Британское содружество (от Канады до Австралии) и сеть "Пять глаз", объединяющую разведку пяти англосаксонских стран, но как же быть с наднациональным капиталом и его столицей Лондоном, с кадровой и идеологической глобалистской вертикалью, направляемой англосаксами, с самой англосаксонской моделью глобализации как таковой? В рамках которой пытаются диктовать, что делать, не только бывшим колониям, но и всему миру.То есть главный инициатор и центр глобализации — это постимперская страна, а Россия с Украиной снова станут колониальной империей (и даже "империей зла", как напоминает в своей статье рейгановские слова Джонсон)? А ведь Россия с Украиной — это даже не Англия с Шотландией, это части единого целого. Для того чтобы не понимать этого, нужно быть инопланетянином или сознательным манипулятором, стремящимся задурить головы русским и украинцам и передвинуть границы Запада на восток. Под рассуждения о "русской колонии Украине", которые звучат откровенным издевательством над историей, тем более когда звучат из Лондона.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, нато
Аналитика, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон, НАТО

Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Борис Джонсон, конечно, не знал о том, что в пятницу Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности России на тему объективной трактовки истории, но славно поработал на актуализацию его повестки. Статья Джонсона в The Spectator датирована субботой, но опубликовали ее заранее, поэтому если бы президент России хотел проиллюстрировать свой тезис о том, что "в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны, причем делается это зачастую весьма недобросовестным образом", то он мог бы зачитать некоторые пассажи из статьи бывшего британского премьера. И это притом что текст Джонсона, который вообще любит исторические параллели и, например, уже сравнивал Россию со Спартой, не про прошлое, а про будущее. Будущее Запада, Украины и России, которое наступит после того, когда все поймут, что уже "Пришло время позволить Украине вступить в НАТО" (именно так называется статья Джонсона).
Речь идет не просто о немедленном принятии Украины в НАТО, а о последовательных действиях, трех шагах:
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4 сентября, 14:53
"Нам нужно предоставить украинцам право использовать оружие, которым они уже обладают. <...>
Во-вторых, нам нужно предоставить пакет кредитов в масштабах ленд-лиза — полтриллиона долларов или даже триллион. <...>
Третье — и самое важное: нам нужно привести Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду прямо сейчас. Мы могли бы пригласить Украину присоединиться еще до окончания войны. Мы могли бы распространить гарантию безопасности Статьи 5 на всю украинскую территорию, в настоящее время контролируемую Украиной, одновременно подтверждая право украинцев на всю их границу 1991 года".
Джонсон ничего не боится — "перестаньте лепетать эту надоевшую чушь об "эскалации" и так называемом страхе спровоцировать Путина", потому что "публичные заявления и бряцание оружием Путина оказались чепухой, ведь на самом деле именно он боится эскалации". Никаких уступок, потому что "нет никакого достойного компромисса с Путиным", а если подталкивать Украину к уступкам, все закончится очень плохо: "Мы должны отказаться от любой идеи, что украинцы пойдут на сделку. Они не пойдут. Они не будут торговать землей за мир. Их воля к борьбе не ослабла, и мне кажется, что страна скорее рухнет в анархию и гражданскую войну, чем подчинится разделу".
Но поражение Украины категорически недопустимо для Запада, потому что "это будет означать глобальный крах западного авторитета" и "катастрофическое поражение НАТО, взрыв ауры непобедимости альянса".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 17:25
То есть Джонсон максимально нагнетает — и торопит. Как можно быстрее нужно принять Украину в НАТО, потому что иначе она проиграет? Джонсон не говорит об этом прямо, но, по сути, именно это и имеется в виду. Отсюда и призыв "положить конец двусмысленности, которая преследовала Украину с конца холодной войны, и дать окончательное институциональное выражение судьбе, которую выбрал украинский народ", то есть с помощью НАТО сделать Украину частью Европы, Запада. Более того, Джонсон уверяет, что самим актом приема в НАТО будет положен конец войне, потому что таким образом они "отправят Кремлю решающее сообщение, которое действительно нужно услышать русским":
"Наше послание России таково: все. Все кончено. У вас больше нет империи. У вас больше нет "ближнего зарубежья" или "сферы влияния". У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать. Путину пора понять, что у России может быть счастливое и славное будущее, но, как Рим и как Британия, русские должны вступить в ряды постимперских держав".
Это главный аргумент Джонсона для русских? Да, и это прекрасный образец манипулирования историей для достижения конкретных геополитических целей. То есть того, о чем говорил в пятницу на Совбезе Путин. Понятно, что президент имел в виду и демонизацию образа и истории России в глазах мирового сообщества, и создание у нашего народа представления о своем государстве как о вечном "угнетателе, агрессоре и убийце", но есть и более тонкая работа. И утверждения Джонсона в его "обращении к русским" (или лично к Путину, это непринципиально) как раз из этого ряда.
Джонсон уравнивает Россию с Великобританией и говорит о том, что пора бы проститься с великим имперским прошлым и пожить для себя, "вступить в ряды постимперских держав". Но тут двойная ложь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Запад засылает на Украину "чумную бациллу"
20 сентября, 08:00
Во-первых, между Российской и Британской империями не было и нет ничего общего — Россия как империя куда ближе к Китаю (который тоже является имперским образованием) или даже к Индии, но не к европейским колониальным империям. Европейцы нещадно эксплуатировали заморские территории, а Британская империя вообще выросла из финансово-торговой организации под названием Ост-Индская компания. Более того, именно союз власти (элит) и капитала не только вывел Британию в XIX веке на позицию самой сильной мировой державы, но и сделал ее главным (а по сути, единственным) претендентом на мировое господство. Глобальная империя начала строиться именно тогда, а в XX веке лишь произошло перераспределение ролей в англосаксонском проекте глобализации. США выдвинулись вперед, а Великобритания отошла в тень.
Однако претензии на мировое господство никуда не исчезли — более того, после 1991 года, когда развалился "имперский" Советский Союз, у англосаксов произошло головокружение от успехов: они посчитали, что окончательно победили и строительство "единого человечества" — просто вопрос времени. Чрезмерное усиление Китая и бунт России сначала воспринимались как досадные, но решаемые проблемы, однако теперь уже вызывают тихую истерику на атлантическом корабле. А как иначе объяснить то, что Джонсон на полном серьезе пытается убедить русских в том, что Британия стала постимперским государством и не говорит своим бывшим колониям, что им делать? Можно не вспоминать про Британское содружество (от Канады до Австралии) и сеть "Пять глаз", объединяющую разведку пяти англосаксонских стран, но как же быть с наднациональным капиталом и его столицей Лондоном, с кадровой и идеологической глобалистской вертикалью, направляемой англосаксами, с самой англосаксонской моделью глобализации как таковой? В рамках которой пытаются диктовать, что делать, не только бывшим колониям, но и всему миру.
То есть главный инициатор и центр глобализации — это постимперская страна, а Россия с Украиной снова станут колониальной империей (и даже "империей зла", как напоминает в своей статье рейгановские слова Джонсон)? А ведь Россия с Украиной — это даже не Англия с Шотландией, это части единого целого. Для того чтобы не понимать этого, нужно быть инопланетянином или сознательным манипулятором, стремящимся задурить головы русским и украинцам и передвинуть границы Запада на восток. Под рассуждения о "русской колонии Украине", которые звучат откровенным издевательством над историей, тем более когда звучат из Лондона.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 15:10
 
АналитикаРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинБорис ДжонсонНАТО
 
 
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