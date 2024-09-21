https://ria.ru/20240921/briks-1973969921.html

Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани

Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.09.2024

Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:52

2024-09-21T10:52

2024-09-21T13:13

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.Письмо адресовано помощнику президента РФ Юрию Ушакову от и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, который отметил важность участия действующих афганских властей в саммите."Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками", - говорится в письме Азизи к Ушакову.Информацию о заявке также подтвердил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин."Правительство Афганистана подало письменную заявку на участие высшего руководства страны в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября", - сообщил он.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240920/briks-1973787222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казань, брикс, талибан, саммит брикс, россия