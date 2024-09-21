Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани
Правительство Афганистана хочет направить вице-премьера на саммит БРИКС в Казани
Город Казань. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Письмо адресовано помощнику президента РФ Юрию Ушакову от и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, который отметил важность участия действующих афганских властей в саммите.
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"Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками", - говорится в письме Азизи к Ушакову.
Информацию о заявке также подтвердил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность