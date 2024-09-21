https://ria.ru/20240921/bouz-1973952827.html

"Об этом не пишут". На Западе высказались о ситуации в Курской области

"Об этом не пишут". На Западе высказались о ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024

"Об этом не пишут". На Западе высказались о ситуации в Курской области

В западных СМИ не освещается тот факт, что украинские войска в Курской области и Донбассе вынуждены отступать из-за больших потерь, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:33

2024-09-21T06:33

2024-09-21T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

донбасс

россия

чей боуз

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В западных СМИ не освещается тот факт, что украинские войска в Курской области и Донбассе вынуждены отступать из-за больших потерь, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Самый современный немецкий танк Leopard на вооружении ВСУ был сожжен под Курском. Украинская армия отступает, <…> а также несет огромные потери. Обо всем этом не пишут в западных СМИ", — написал он.Российское Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в курском приграничье 18 сентября. Кроме того, там ВСУ потеряли там 400 военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. А общие потери противника за время боев на этом направлении превысили 15 тысяч солдат, 120 танков и множество другой техники.При этом российские войска активно продвигаются в Донбассе. Как заявил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник ежедневно теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html

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в мире, курская область, донбасс, россия, чей боуз, сергей шойгу, вооруженные силы украины