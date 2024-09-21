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Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 31
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 31 - РИА Новости, 21.09.2024
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 31
При израильском авиаударе по пригороду Бейрута погиб 31 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:48
2024-09-21T11:48
2024-09-21T13:47
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КАИР, 21 сен — РИА Новости. При израильском авиаударе по пригороду Бейрута погиб 31 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции, которую транслируют ливанские телеканалы."Число погибших достигло 31", — сказал он.По словам Абъяда, среди погибших — трое детей и семь женщин. Кроме того, 68 человек получили ранения, 53 из них уже выписали из больниц.Как рассказал РИА Новости очевидец, взрывы прогремели в южном пригороде ливанской столицы, повреждены жилые дома.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что целью точечного авиаудара был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболла" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. В движении подтвердили его смерть.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи — сначала пейджеры, а на следующий день рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, из-за обстрелов около 100 тысяч человек вынужденно покинули свои дома на юге Ливана. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.В конце июля израильская армия нанесла удар по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Израиль
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 31
Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до 31
КАИР, 21 сен — РИА Новости. При израильском авиаударе по пригороду Бейрута погиб 31 человек, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции, которую транслируют ливанские телеканалы.
"Число погибших достигло 31", — сказал он.
По словам Абъяда, среди погибших — трое детей и семь женщин. Кроме того, 68 человек получили ранения, 53 из них уже выписали из больниц.
Как рассказал РИА Новости очевидец, взрывы прогремели в южном пригороде ливанской столицы, повреждены жилые дома.
Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что целью точечного авиаудара был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболла
" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. В движении подтвердили его смерть.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Ситуация на Ближнем Востоке
вновь обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи — сначала пейджеры, а на следующий день рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив
не подтверждал и не отрицал свою причастность.
Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, из-за обстрелов около 100 тысяч человек вынужденно покинули свои дома на юге Ливана. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
В конце июля израильская армия нанесла удар по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер движения Хасан Насралла
заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.